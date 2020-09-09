أفكار منزلية للتزيين.. المطبخ وغرفة النوم أبرز الأماكن

تعتبر غرفة نومك بلا شك الأكثر خصوصية بالنسبة لنا جميعنا، على الرغم من أنها منطقة قد لا يراها أحد غيرك، إلا انه لا مانع تقديم افكار لتزين غرفة النوم؛ حيث إنه المكان الذي تعيد فيه شحن طاقتك وتفكر في يومك وحتى تقضي الوقت في قراءة كتاب ، لذلك سنقدم لكم افكار لتزين غرفة النوم





1- ورق الحائط :





يمكن لورق الحائط ان يكون احد افكار منزلية لتزيين غرفة النوم بلا شك، فهو يعطي يمكن نمط مرتب وفخم للغاية، يمكن استخدام الألوان المحايدة التي تمنح الشعور بالراحة و الرقي.



2- المصابيح :



يمكن وضع المصابيح بجانب سرير غرفة النوم ان يعطي شكلا مثاليا للغرفة، ويضيف لمسة ناعمة، لذا لإغن وضع المصابيح أحد افكار منزلية لتزيين غرفة النوم





3- مفارش السرير :





إن شعرت بـ الحيرة من افكار منزلية لتزيين غرفة النوم ، فيمكن تغيير مفارش السرير ان يعطي مظهرا متجددا وعصريا لغرفة النوم الخاصة بك، ويمكن ان تختاري الألوان المحايدة التي تفضليها ذات النقوشات الناعمة والهادئة.





4- الستائر :



يمكن للستائر ان تكون احد اهم افكار منزلية لتزيين غرفة النوم فهي تمد الغرفة بدفء واناقة، ويمكن اختيار مزيج من الالوان المستخدمة في الغرفة او اختيارها بحسب اثاث الغرفة ان يعطي راحة للعينين.





5- السجاد :



تغير لون السجاد مع لون الستائر ويتماشى مع لون الغرفة بالألوان الداكنة ان يعطي إحساس بالفخامة لغرفتك، حيث ان السجاد أحد أبرز افكار منزلية لتزيين غرفة النوم ؛ حيث يمكن اختيار انواع السجاد ذات الشعر الناعم والكثيف، مع الألوان القاتمة، مثل : الموف والنبيتي والرمادي والأخضر.





6- اللوحات :





يمكن تزيين غرفة النوم بمجموعة من الصور واللوحات التي تحمل الذكريات السعيدة خلف السرير لتعطي مظهرا خلابا، وتصفي روح مميزة على الغرفة، ويمكن لبعض الإضافة على البراويز ان تعطي لمسة ناعمة على الغرفة بأكملها.





7- الازهار والمفارش :





يمكن لوضع بعض المفارش باللون الفاتح، والورود والازهار المفضلة لكم ان تعطي لمسة رومانسية ومميزة لغرفة النوم؛ حيث ان الورود لو تفضل إطلاقا في افكار منزلية لتزيين غرفة النوم.





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افكار منزلية لتزيين المنزل







ويمكن إيجاد العديد من افكار منزلية لتزيين المنزل دون تكلف مبالغ باهظة، أو الإحتياج إلى طلب المساعدة من احد، ويمكن تحقيق بأبسط التكاليف وبعض الأفكار المميزة، والتي يمكنها ان تضيف البهجة على منزلك، ومن أهمها:





1- تغيير مكان الأثاث :







يمكن لتغيير مكان الأثاث من وقت لآخر ان يعطي لمسة ناعمة على منزلك، ويضيف بعض البهجة، وهي ايضا احد ابسط افكار منزلية لتزيين المنزل دون تكاليف على الإطلاق.

2- ورق الحائط :



يعتبر ورق الحائط احد ابرز افكار منزلية لتزيين المنزل ، والتي لن تكلفك الكثير من الأموال، ويمكن بها إضافة لمسة مختلفة ومبهجة على المنزل.



3- إضافة مرايا ولوحات :



يمكن شراء مرآة بالشكل الطولي او مستديرة، او بدلا منها شراء بعض اللوحات التي تتناسب مع اثاث منزل، والتي يمكن ان تضيف ايضا لمسة مميزة على منزلك، وأحد أبرز افكار منزلية لتزيين المنزل .

4- إضافة بعض المفروشات على اثاثك :



يمكن اختيار قطعة من القماش بنفس اللون وتغطية آثار منزلك بطريقة مبتكرة تعطي لمسة مميزة وبسيطة لمنزلك، وهي ايضا احد افكار منزلية لتزيين المنزل بدون التكاليف الباهظة.

5- الستائر:



تعتبر الستائر الجزء الأبرز في الأثاث، ويمكن تغيير ألوان الستائر ، أو تغييرها تماما وإضافة قطع اقل هدوء وانعم ان تبرز من جمال منزل، وتعطيه لمسة سحرية مختلفة.

6- السجاد :





تغير قطع السجاد من ان لاخر يمكن ان يعطي مظهرا مختلفا للعين وايضا مريحا، وتبرز من اثاث منزلك، ان قمت بإختيار الوان مميزة تتماشى مع ديكورات منزلك.

7- الكراسي المعلقة :



يمكن شراء كرسي معلق ووضعه بين أثاث منزلك، لتضفي لمسة مميزة ومختلفة على منزلك، وهي ايضا احد ابرز افكار منزلية لتزيين المنزل ، والتي يتم اتباعها في موقعة ديكورات 2020 .

8- النباتات الخضراء:



يعطي اللون الأخضر في النباتات احساس بالراحة والتغيير، ويمكن وضع بعض النباتات في شرفتك، أو بين أثاث منزلك ان تعطي احساس بالراحة والهدوء، وهي أحد أهم واقل افكار منزلية لتزيين المنزل الغير مكلفة.









افكار منزلية لتزيين المطبخ





يمكن القيام ببعض افكار منزلية لتزيين المطبخ ، ولا سيما فهو المكان التي تقضين فيه أكبر وقت فن كنتي من عشاق تحضير الطعام، وإعداد أطباق مميزة لعائلتك؛ حيث يمكن ببعض الأفكار ان تعطي لمسة ساحرة ومختلفة للمطبخ، ومن أبرزها :

1- نباتات الزينة:





تعتبر نباتات الزينة من أكثر افكار منزلية لتزيين المطبخ ابتكارا؛ حيث انها تضيف لمسة رائعة ومنظمة على ديكور مطبخك.

2- إضافة بعض الرفوف :



يمكن وضع رفوف في مطبخ ووضع عليها بعض الاواني الكريستالية بالوان مبهجة ان تعطي لمسة مميزة للمطبخ، و تضفي سحرا خاصا.

3- الستائر:



تعتبر الستائر جزء لا يتجزأ من ديكورات المنزل، ومن بينها افكار منزلية لتزيين المطبخ ، ويمكن إضافة الستائر ذات الألوان المبهجة داخل مطبخك لتعطي شعورا بالراحة والبهجة.

4- لوحات المناظر الطبيعية :





تعتبر اللوحات ذات المناظر الطبيعية الخلابة احد اهم افكار منزلية لتزيين المطبخ ، فهي سوف تعطيكي بهجة، ولمسة ناعمة على مطبخك.

5- السجاد :



يمكن إضافة سجادة تتناسب مع ديكور مطبخك بلون فاقع ان تعطي بهجة إلى المطبخ الخاص بكي، وهي احد ابسط افكار منزلية لتزيين المطبخ.

6- تغيير طلاء المطبخ أو وضع الملصقات الملونة عليه :



