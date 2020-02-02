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مرأة

شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:43 م
تنسيق المطبخ
تنسيق المطبخ
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رشا عوني
تفاصيل المطبخ من أهم الأمور التي تشغل بال العروس عند تجهيز منزلها الجديد، فدائمًا ما تحتاج إلى أن يكون مطبخها واسعا ومنسقا بشكل منظم دون ازدحام أدوات المطبخ بشكل يشعرك بالنفور من المطبخ، خاصة وأنه المكان الذي نقضي به أوقاتًا طويلة خلال اليوم. 

يمكنك تنسيق مطبخك بشكل مرتب ومنظم بدلًا من زحمة الأدوات، فيمكنك الاستعانة بالأدوات التي توضع داخل المطبخ، لتوضع بداخلها الأواني والطاسات، وبذلك توفر عليك مكانا داخل المطبخ بدلًا من إلقائها فوق بعضها بداخله.

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كما يمكنك تخصيص أرفف معينة لوضع الأطباق فوق بعضها داخل المطبخ، بعيدًا عن "المطبقية"، وذلك في حال توفر أرفف فارغة، فيمكنك استغلالها في ترتيب الأطباق.

استعيني بحوامل لوضع أدوات الطهي والمجات والأكواب، ويمكنك وضع أرفف خشبية على الحائط أو حوامل يتم تثبيتها بمسامير، فهي تمنح مطبخك شكلًا مرتبًا وتخلصك من زحمة المطبخ

خصصي مكانًا داخل المطبخ الخشب أو الألوميتال للمنظفات، وضعي بداخله العلب البلاستيكية المخصصة لأغراض المطبخ والحمام، وضعي بداخلها المنظفات وغيرها. 

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شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور
شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور
شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور
شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور
شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور
شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور
شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور
شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور
شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور
شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور
شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور
شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور
شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور
شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور
شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور
شيك ومنظم.. 20 فكرة لتنسيق المطبخ من الداخل بدون كركبة.. صور
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