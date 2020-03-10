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للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:01 م
ديكورات جبس غرف نوم
ديكورات جبس غرف نوم
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آية التيجي
هل ترغبين في معرفة أحدث ديكورات غرف نوم وإضافة لمسة عصرية لها، حيث أصبحت ديكورات غرف نوم من أهم ديكورات المنزل العصري الحديث، ولا يخلو أي منزل الآن من عمل ديكورات غرف نوم، نظرًا للشكل الرائع والأنيق الذي يبدو عليه المنزل عند عملها؟ فيما يلي سنقوم بتجميع أبرز ديكورات غرف نوم العصرية والحديثة لعام 2020. 


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ديكورات جبس غرف نوم
وتتنوع أشكال ديكورات جبس غرف النوم، حيث تضيف لمسة خاطفة للأنفاس، خصوصًا مع الأفكار والابتكارات التي ظهرت مؤخرا من قبل مهندسي الديكور، ومن أبرز أنماط تصاميم ديكورات جبس غرف نوم. 

1- ديكورات جبس للأسقف:
ومن أهم ديكورات جبس غرف نوم المنزل هو السقف، حيث اهتم مصممو الديكور بإضافة المزيد من الأشكال المبتكرة والعصرية لتعطي لمسة فنية وجمالية لغرف النوم، ومنها: الجبسوم بورد، السقف المعلق، وتصاميم بسيطة من الجبس، ولكن يتم اللعب بالأضواء لتعطي لمسة ساحرة ورومانسية على الغرفة. 


2- ديكورات جبس كلاسيكية:
ويمكن لديكورات جبس غرف نوم الكلاسيكية أن تكون عصرية ومميزة للغاية، وتتمثل في أشكال التدرجات الجبسية التي توضع على زوايا وأركان السقف، مع استخدام إضاءات خافتة، أما الديكورات العصرية فقد تتوفر أشكال من الجبس على هيئة قلوب وأزهار مجسمة يتم وضعها في منتصف السقف لكي ينسدل منها النجف.  

وتتركز تصاميم ديكورات جبس غرف النوم على الاهتمام بالجدران حول أسرة النوم، وإبراز الأماكن الفارغة واستغلالها والانحناءات وأماكن الظل والضوء. 

3- ديكورات جبس بأشكال هندسية:
وتتنوع ديكورات جبس غرف نوم بالأشكال المختلفة الأشكال الدائرية المتداخلة، والمربعات ذات الإضاءات الخافتة كلها تدخل في نطاق ديكورات جبس غرف نوم، وينصح باختيار إضاءات الليد لأنها مريحة للعين، وفي نفس الوقت فهي موفرة للطاقة. 
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
للأسقف.. ديكورات جبس غرف نوم
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