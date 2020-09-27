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توك شو

وزير قطاع الأعمال: أمي كانت تكافئ بلا حدود وتعلمت منها الصرامة.. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:26 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
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إبراهيم القادري
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إنه تعلم الصرامة من أمه كما تعلم منها أنه لا هوادة في الوصول إلى الهدف، مؤكدا أن والدته عندما تبدأ في شيء تتابعه حتى النهاية، وكانت تكافئ بلا حدود، وهو ما تعلمه منها.

وأضاف هشام توفيق خلال لقائه في برنامج ابن مصر المذاع على قناة المحور: "أجد متعة في الدخول الى التفاصيل ولا أترك شيئا، إلا إذا انتهى، كما أن والدي أهداني مكتبة وكان عمري وقتها 5 أو 6 سنوات، وكان لها أكبر تأثير في حياتي، وكانت كتبها عن الشخصيات الدينية والقيم الدينية غير المباشرة.

وأوضح هشام توفيق، أن المكتبة كانت تحتوي على مجموعة من الكتب التي تعلم منها معنى الصبر والعمل والأمانة وعدم الكذب، وأنه تربى مع مجموعة من أصدقائه في مصر الجديدة وكان لهم تأثير كبير عليه.

وتابع أنه كان هناك تباين كبير بينه وبين أصدقائه في مراحل طفولته وكان هذا له تأثير كبير عليه لأنه لم يعيش تجربته فقط ولكن عاش تجربة 12 آخرين معه، قائلا: "كنا نتشارك مع بعضنا البعض".

واستطرد: أخي هاني توفيق كان له تأثير كبير في تكوين شخصيتي، وكان أكبر مني بعشر سنوات، وخالي فؤاد سلطان عليه رحمة الله، وهذا لأننا كنا مقيمين مع جدي في شقته، وكان دائم المرور علينا". 
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