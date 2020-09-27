سيد عبد الحفيظ: علي معلول يسافر إلى تونس بعد حصوله على راحة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وافق على سفر علي معلول إلى تونس، للاطمئنان على أسرته والحصول على راحة سلبية قبل الانضمام إلى معسكر منتخب تونس.





وقال عبد الحفيظ: «اليوم كان هناك حديث مع فايلر حول هذا الأمر، وتمت الموافقة على سفر اللاعب وحصوله على راحة من مباراتي الأهلي القادمتين».





وأضاف أن معلول يسافر إلى تونس غدًا أو بعد غدٍ، وهناك تنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب تونس حول المدة التي سيشارك فيها اللاعب رفقة منتخب بلاده، بناءً على ما جرى الاتفاق عليه في هذا الشأن مع الجهاز الفني للمنتخب التونسي الشقيق.





وقال مدير الكرة إن معلول لن يشارك في المباراتين المقبلتين للأهلي، وقد فضل الجهاز الفني منحه هذه الراحة، مع السماح له بالسفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته والانضمام إلى المنتخب التونسي.





وواصل عبد الحفيظ: «مباراة الوداد اقتربت جدا، ونرغب في خوضها دون خسارة مزيد من اللاعبين للإصابة بسبب ضغط المباريات، وهدفنا الفوز في المباريات المقبلة».



