سعودية تركن سيارتها وتفترش الطريق السريع لتأدية الصلاة| شاهد





ركنت امرأة سعودية سيارتها على جانب طريق دائري سريع في المملكة من أجل تأدية فرض الصلاة.





تعرضت المرأة لانتقادات لاذعة بسبب خطورة فعلتها التي قد تكون سببًا أو تعرضها لـ حادث مميت.





فيما أشاد الكثيرون بسلوكها القويم، ورغبتها في الحفاظ على الفروض، وأداء الصلاة في مواعيدها، وأن هذا السلوك يلجأ إليه الكثير من الرجال دون التعرض لمثل هذا الانتقاد.





كتب أحد المستخدمين المؤيدين للمرأة: " تركع لرب الكون.. لايعجبكم هاذا المنظر صحيح ولكن يعجب الله وملائكته، حتى رجال الأمن عندما يشاهدونها سيحرسونها هاذا انا متأكد منه واولهم انا علا استعداد اقطع حركة السير بسبب انها تركع للعزيز الجبار".





بينما هاجم مستخدم آخر سلوك المرأة قائلًا: "الصلاة تصلي في أي مكان؛؛ اما في خط سريع.. تستاهل انذار.. ومخالفة لا تزيد عن ٥٠٠ ريال".













كانت المرأة قد تلفحت بملابس سوداء غطت جسدها كله، وركنت سيارتها، تاركة مساحة بينها وبين الرصيف لتتمكن من الوقوف بأمان.





وقد صور أحد سائقي السيارات الفيديو للمرأة وهي تصلي، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عليه متنمرًا بما يوحي بضرورة منع النساء من القيادة.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة افترشت طريقا سريعا بالمملكة العربية السعودية لتصلي.