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فن

أصالة تطرح برومو أغنية والله وتفارقنا.. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
طرحت المطربة أصالة، برومو أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "والله وتفارقنا" وهي أغنية ضمن أغاني البومها المقبل الذي يحمل إسم "لاتستسلم" وهو البوم خليجي.

أغنية "والله وتفارقنا" كلمات (شموخ العقلا )، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع: طارق مدكور.

يذكر أن أصالة، طرحت مؤخرًا أغنية "رفقًا"، وهي أغنية أيضًا من ضمن أغاني البوم "لا تستسلم".

تقول كلمات الأغنية :"رفقًا بمن عنهُن قيلَ استوصوا خيرًا بالنساء .. فقد خُلقن بضعفهِن وزادهُن الله حياء ..هُن السكينة في المحن هُن المعونة للرجال .. جُملن بلباس التُقى زُيّن بأحب الخصال".

فيهن من فاضت عليها من السماءِ المعجزات  .. هُن الشقائق والسَكن ، والغاليات المؤنِسات .. ولهُن باعٌ يٌحترم .. في العطفِ والجود والكرم
والله ما أهانهُنَ .. إلا لئيمًا قد ظلم".

رفقا بمن من اجلها .. نطق الرضيع بمهده .. الخير كل الخير في  .. من كان خيرًا لأهله.

أغنية "رفقًا"  كلمات: محمد أبو نعمه، ألحان: سهم، توزيع: خالد عز، ومكس وماستر : م. جاسم محمد، ايقاع شرقي : عصام عبدالراضي، جيتار : أحمد حسين، مزمار : سيد الحسيني، تنفيذ الوتريات : تامر كمال، تدوين الموسيقى : أحمد حسن فكري، م. محمد إسماعيل.

كما طرحت أصالة مؤخرًا البومها الغنائي الذي يحمل إسم "في قربك" والذي ضم العديد من الأغاني المتنوعة من بينها أغنية "جابوا سيرته" و"مبقاش سر"، كما طرحت فيديو كليب أغنية "شامخ" والتي حققت نجاح كبير جدًا.


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