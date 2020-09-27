طالبة تبث فيديو كاذبا عن نشوب حريق بـ جامعة الزقازيق .. وإجراءات قانونية ضد الفبركة

كشفت جامعة الزقازيق، حقيقة نشوب حريق داخل الجامعة، بعد الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي.





وذكر المركز الإعلامي لجامعة الزقازيق، أنه للأسف قامت إحدى الطالبات ببث فيديو كاذب عن وجود حريق بجامعة الزقازيق ثم قامت بعض المواقع الإخبارية غير المسئولة بنشر الخبر دون التحقق منه.





وتابعت: الحمد لله لم يحدث أي حريق بالجامعة في القطاع التعليمي أو المستشفيات وسوف تتخذ جميع الاجراءات القانونية ضدهم.



