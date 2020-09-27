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محافظات

طالبة تبث فيديو كاذبا عن نشوب حريق بـ جامعة الزقازيق .. وإجراءات قانونية ضد الفبركة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:41 ص
طالبة تبث فيديو مكذوب
طالبة تبث فيديو مكذوب عن وجود حريق في جامعة الزقازيق
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محمد شحتة
كشفت جامعة الزقازيق، حقيقة نشوب حريق داخل الجامعة، بعد الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي.

وذكر المركز الإعلامي لجامعة الزقازيق، أنه للأسف قامت إحدى الطالبات ببث فيديو كاذب عن وجود حريق بجامعة الزقازيق ثم قامت بعض المواقع الإخبارية غير المسئولة بنشر الخبر دون التحقق منه.

وتابعت: الحمد لله لم يحدث أي حريق بالجامعة في القطاع التعليمي أو المستشفيات وسوف تتخذ جميع الاجراءات القانونية ضدهم.

بدورها، تحرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلي مستوي الجامعات المرموقة عالميًا من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين، مشيدًا بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب متميز عالميًا طبقًا لتصنيف "التايمز هاير ايديوكاشن الدولي 2021، حيث ضم التصنيف هذا العام 63 جامعة إفريقية تتضمن 21 جامعة مصرية.
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