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منوعات

اعتراضا على العروس .. أب يدمر حفل زفاف ابنه ويضربه وسط المعازيم | فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:57 ص
عريس وعروس
عريس وعروس
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عزة عاطف
قام رجل أمريكي بتدمير فرحة "ابنه" وعروسته بعدما اقتحم حفل الزفاف واعترض على سؤال القس الذي تولى إتمام أمور الزواج عما إذا كان هناك أي شخص يعترض على زواج العروسين "تحدث أو اصمت للأبد".

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأب يهاجم ابنه خلال حفل زفافه، معترضًا على الرعوس التي تعمل كـ "موديل" على أحد المواقع الشهيرة من أجل جني المال.

اختار الأب تلك اللحظات السعيدة لإخراج ما كتمه في صدره لوقت طويل، حيث حاول تنبيه ابنه بطريقة حادة قائلًا: "أعلم أنك لست جادًا بشأن هذا الزواج، يا بني، أعلم أنك لست جادًا، فكر جيدًا".



تتصاعد الأمور بسرعة كبيرة بين الأب وابنه، مما يضطر العروس للدفاع عن نفسها وهي تصرخ في وجه والد زوجها أنه ما كان يجب أن يحضر حفل الزفاف إذا لم يرغب في رؤيتهما سعداء.

تعمل العروس كـ موديل في موقع OnlyFans وهو ما لم يسعد والد العريس، يصرخ الأب في ابنه ويشتبك معه، ثم ينتهي الفيديو ببكاء العروس وطلب المأذون اصطحاب والد العريس للخارج.

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