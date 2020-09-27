أمير مرتضى يعلن موعد توقيع باتشيكو .. وموقف طارق يحيى من مباراة الزمالك والجونة

كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن المدير الفني الجديد البرتغالي جيمي باتشيكو، سوف يوقع على العقود بشكل رسمي اليوم الاحد لمدة موسم.
وقال "أمير" خلال تصريحات عقب وصول المدير الفني، إن باتشيكو سوف يوقع على العقود بشكل رسمي غدا، على أن يتواجد المدير الفني الجديد في استاد القاهرة لمتابعة مباراة الفريق أمام الجونة على أن يدير المباراة طارق يحيى.
ووصل إلى القاهرة أمس السبت البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك ، تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية لتدريب الفريق وبدء مهمته مع القلعة البيضاء.
ووصل مع المدير الفني كل من أليكس كوستا المدرب المساعد وجوزيه بيدرو مخطط الأحمال، إضافة إلى جواو المحامي الخاص بالمدير الفني لتجهيز العقود وكان في استقبالهم أمير مرتضى المشرف على الكرة .
ولم يتحدد موعد وصول السنغالي خاديم فاي مدرب حراس المرمى على أن يلحق بالجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة، وكان الزمالك توصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.
وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون منذ ايام قليلة رحيله عن الإدارة الفنية للزمالك، وتعاقده مع نادي التعاون السعودي.
ويسعى الزمالك ومعه الأهلي في الوقت الحالي، لتقديم عروض جدية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تقرر إقامة مبارياتها في شهر 10 القادم.
ومازال الزمالك يصارع على إنهاء بطولة الدوري الممتاز، ويحتل المركز الثاني بعد أن أنهى الأهلي المنافسة هذا العام واحتل الصدارة قبل انتهاء البطولة بأكثر من ٦ جولات.