بسبب أغنية أنا مصمم.. الجمهور يطارد بهاء سلطان





جاءت أبرز التغريدات "انا عايزه اقعد مع بهاء سلطان وأحكيله اللى مزعلني"، "محتاجة حد يقولي " أنا زعلتك في حاجة طب ايه يا حبيبي هي؟ " و يا ريت لو يكون أستاذ بهاء سلطان"، و"أغنية بهاء سلطان بتاعت انا مصمم دى مفروض تتصنف كأفضل اغنيه مرت فى التاريخ والله".





تقول كلمات أغنية "أنا مصمم": "انا زعلتك فى حاجة؟ .. طب ايه يا حبيبى هيا؟ .. بتدارى عينك ليه لما بتيجى فى عينيا؟ .. وحكايتك بس ايه فيك حاجة مش عادية؟".





قوللى يا حبيبى حاجة متصعبهاش عليا .. انا مصمم مش ماشى قبل ما تتكلم .. مقدرش اسيبك تتالم ساكت يا حبيبى ليه .. انا ضايقتك؟ طب قلت حاجة ماتتقلش؟ .. مش ماشى ولا سيبك تمشى .. قبل اما افهم في ايه".





قولى حبيبى بصراحة ومشاعرك ليا سيبها .. الدمعة اللى فى عيونك عرفنى ايه سببها .. عينك فى عنيا لكن حاسس بمسافة بينا".





يذكر أن بهاء سلطان، والعسيلي، طرحا أغنية " إنت إستثنائي" والتي تم عرضها في شهر رمضان المقبل، وقد حققت نجاح كبير جدًا، والأغنية الحان: محمود العسيلى، كلمات: امير طعيمة ، و توزيع: علي فتح الله.





تصدر بهاء سلطان، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول الجمهور أغنيته الشهيرة التي تحمل إسم "أنا مصمم"، حيث قاموا بنشرها وكتابة التغريدات عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي.