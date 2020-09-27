AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية تطلق مبادرة جديدة لدعم المصدرين بالتعاون مع البنوك.. تفاصيل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:49 ص
الصادرات
الصادرات
Advertisements
محمد يحيي
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إطلاق مبادرة جديدة خلال أيام لدعم السداد النقدى الفورى لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالى لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم ١٥٪ بدلًا من جدولتها على أربع أو خمس سنوات، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم، والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا».

قال " معيط" في تصريحات، اليوم، إن تلك المبادرة تأتي في اطار تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة فى مصر، ورد الأعباء التصديرية المتراكمة لتوفير سيولة إضافية لقطاعى الصناعة والتصدير وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ بغرض المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، لدفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة أوجه الإنفاق على تحسين الخدمات العامة.

اقرأ أيضا:

وأوضح " معيط" أنه جار تنفيذ تلك المبادرة بالتنسيق مع البنوك حيث تصدر وزارة المالية «ضمانة» لدى البنك المركزى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالى للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول على كامل مستحقاتها فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعكس المشاورات الدائمة مع المجالس التصديرية وكبار المصدرين.

وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه فى حالة رغبة أى شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تُوَّقع مع وزارتى التجارة والصناعة، والمالية اتفاق تسوية نهائى لمستحقاتها المتأخرة حتي نهاية سبتمبر الحالي  لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على كل المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 6 مليارات جنيه.. المالية: سداد مستحقـات 1667 شركة لدى صندوق تنمية الصادرات

خبير: سداد مستحقات متأخرة لـ1667 شركة مصدرة يحافظ على مكانة صادرات مصري بالأسواق العالمية

بعد موافقة مجلس النواب..حزمة إعفاءات للممولين حسب نسبة سداد قيمة الضريبة..وزير المالية: مهلة جديدة حتى نهاية حتى ديسمبر 2020 لإنهاء المنازعات ..حوافز جديدة للممولين ..ورد الأعباء التصديرية المتأخرة

لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين .. المالية: توقيع ٣٥ اتفاقًا جديدًا

بإجمالى 253 مليون جنيه..جامع:أوامر دفع إلكترونية لصرف مستحقات 12 شركة مصدرة غدا

الصناعة: صرف 1.14 مليار جنيه ضمن المساندة التصديرية لـ856 شركة في شهرين

ترشيحاتنا

الحكومة: لا نية لعودة الشيشة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول بمسطرد

أخبار الفن| تامر حسني يلبي نداء طفل معاق .. نادية الجندي تتوعد بالسجن لمن يتطاول عليها

الحكومة تستكمل صرف رواتب الموظفين ..اعرف التوقيت

لتحديد حجم إصابته.. أشعة وفحص طبي لرامي ربيعة مدافع الأهلي

بالكمامة.. ريهام أيمن تشارك لحظات العودة إلى المدارس مع ابنتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساوايست الصينية تطرح DX7 برايم موديل 2021 في مصر.. السعر والمواصفات

واقعة مؤلمة في أمريكا .. كورونا يودي بحياة شقيقين بفارق يوم واحد

بمكياج ناعم .. ريم البارودي تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها