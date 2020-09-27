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أخبار العالم

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 33 مليوناً.. والوفيات تقترب من المليون

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:51 ص
إصابات كورونا حول
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 33 مليون حالة.
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دعاء أبوهشيمة
أظهرت بيانات مجمعة لحالات الإصابة بـفيروس كورونا حول العالم أن إجمالي عدد الإصابات، تجاوز 33 مليونًا حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على منصة "وورلد ميترز" المتخصصة  في الإحصائيات، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 33 مليونا و 71 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 24.4 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 998 ألفا.


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وفي وقت سابق، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تخوفاتها في أن يتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة مليوني شخص إذا لم تقم الدول بما يلزم لكبح انتشاره، فيما تتزايد الدعوات لتوزيع عادل للقاحات المستقبلية.

وتسبب الوباء بوفاة نحو مليون شخص من بين أكثر من 33 مليونا، بما فيها سبعة ملايين في الولايات المتحدة وحدها، كذلك أغرق اقتصادات العالم بركود غير مسبوق وأجبر منظمي الأحداث الثقافية والرياضية الكبرى على إلغائها أو تأخيرها.
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