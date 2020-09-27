إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 33 مليوناً.. والوفيات تقترب من المليون

أظهرت بيانات مجمعة لحالات الإصابة بـ فيروس كورونا حول العالم أن إجمالي عدد الإصابات، تجاوز 33 مليونًا حتى صباح اليوم الأحد.





وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على منصة "وورلد ميترز" المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 33 مليونا و 71 ألف حالة.





كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 24.4 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 998 ألفا.









وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش.





كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.



