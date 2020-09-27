جامعة جنوب الوادى تنظم ورشة عمل عن التعليم الهجين بكلية الطب

نظمت جامعة جنوب الوادى، ورشة عمل بكلية الطب عن "التعليم الهجين وإجراءات وآليات تنفيذه و المستحدثات التكنولوجيا له"، حضرها الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة.





تناولت الورشة، أهم المستحدثات للتكنولوجيا الرقمية وسبل الاستفادة من منصة الجامعات المصرية للتعلم عن بعد و ميكروسوفت تيم وبنك المعرفة المصرى .





وقال رئيس الجامعة، إن الدولة تعطى اهتمام كبير نحو التعليم الهجين، و تسعى لتطبيقه بشكل أوسع والاستفاده منه لمصلحة الطلاب.





وأكد رئيس الجامعة، ضرورة مراعاة جودة المقررات واتباع المعايير العلميه لإعداد المحاضرة والسكشن العملى بما يحقق أعلى استفاده ممكنه للطلاب والبعد عن التكرار والاقتباس.





وأشار الدكتور أحمد حلمى أبوالمجد، مدير مركز التعلم الالكترونى بالجامعه، إلى أن الورشه تناولت التعرف على مفاهيم التعليم الهجين وخطة جامعة جنوب الوادى بقنا لتطبيق هذا النظام والاستفادة القصوى منه لمصلحة الطلاب والطالبات.





فيما استعرض الدكتور أحمد عامر، مدير وحدة التعليم الالكترونى بكلية الطب، تجربة كلية طب قنا و بنك المعرفة المصري فى هذا المجال.





وفى ذات السياق وافق مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الإجتماعية علي تشكيل لجنة علمية لمتابعة العملية الدراسية للعام الجديد و تطبيق خطة "التعليم الهجين".





يذكر أن "التعليم الهجين" هو دمج نظامي التعليم وجهًا لوجه والتعلم عن بُعد، حيث يتم تقسيم دفعات الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة، وتناوب الحضور للمعهد لاكتساب المهارات المطلوبة على أن يحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بُعد، و يهدف إلي تقليل الكثافة الطلابية داخل الجامعات، تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة، مساعدة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.





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