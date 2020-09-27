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محافظات

صحة البحيرة: الكشف على 1243 مريضا ضمن قافلة طبية مجانية بقرية سيدي عقبة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:33 ص
القافلة الطبية العلاجية
القافلة الطبية العلاجية
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أسماء الجنبيهى

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، قافله طبية علاجية بقرية سيدى عقبة التابعة لمركز المحمودية، على مدار يومين، لتقديم الخدمات الطبية والصحية للقرى والأماكن الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة.


وأوضح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ١٢٤٣ مريضا من خلال ٤ عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة مثل جراحة عامة، جلدية تناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة.


وأشار وكيل الوزارة إلى أن تم إجراء ٢٥٢ تحاليل دم وطفيليات، ٧ اشعة سينية، ١١٠ كشف مبكر على الأمراض غير السارية ، ١٠٠ استبيان، علي هامش القافلة تم عمل ندوة تثقيف صحي  لأكثر من ٢٤٦ مواطن و إجراء ٢١ حالة خلع أسنان و اجمالي عدد التذاكر المنصرفة ١١٢٥ تذكره.


وأكد "طلحة" ، أن المديرية تكثف تنظيم القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.


جدير بالذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة،قامت بتوقيع الكشف الطبي على 971 مريض من خلال 4 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة مثل جراحة عامة  ، أمراض نفسية وعصبيه ، تنظيم أسرة ، اطفال ، نساء وتوليد ، امراض باطنة، من خلال قافلة طبية مجانية بقرية رزق درويش بمدينة النوبارية.


وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم إجراء 308 تحاليل دم وطفيليات، 4 أشعة سينية، وتوقيع 99 كشف مبكر علي الامراض الغير سارية، وعمل تثقيف صحي لعدد 216 حالة.


من جانبه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة  بالقري والعزب والنجوع ، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية.


ووجه محافظ البحيرة، بإستمرار عمل تلك القوافل الطبية العلاجية مع تكثيف جهود توعية المواطنين لتحقيق المستهدف منها وتحقيق أكبر إستفادة لهم من تلك القوافل والعمل على إيصال الخدمة العلاجية الجيدة بالمناطق المحرومة بقرى وعزب ونجوع المحافظة.

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صحة البحيرة: الكشف على 1243 مريضا ضمن قافلة طبية مجانية بقرية سيدي عقبة
صحة البحيرة: الكشف على 1243 مريضا ضمن قافلة طبية مجانية بقرية سيدي عقبة
صحة البحيرة: الكشف على 1243 مريضا ضمن قافلة طبية مجانية بقرية سيدي عقبة
صحة البحيرة: الكشف على 1243 مريضا ضمن قافلة طبية مجانية بقرية سيدي عقبة
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