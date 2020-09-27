ضبط 10 آلاف جنيه مقلدين بحوزة شخصين قبل ترويجها بالقاهرة

واصل رجال أمن القاهرة، جهودهم فى مكافحة جرائم ترويج العملات النقدية المقلدة، حيث تمكنوا من ضبط 10 آلاف جنيه مقلدين بحوزة شخصين بقصد ترويجها.









فقد تمكنت مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق توك توك - عاطل - مقيمان بمحافظة القليوبية) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" ملك الأول بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما (100 ورقة مالية فئة 100 جنيه مصرى) بإجمالى مبلغ 10000 جنيه (مقلدين).



