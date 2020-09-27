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حوادث

ضبط لصين وإحباط محاولتهما سرقة سيارتين من قرية بركة بنجع حمادي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:47 ص
كلبش
كلبش
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يوسف رجب

تمكنت قوة أمنية بمركز نجع حمادي، من إحباط محاولة سرقة سيارتين بقرية بركة،  وضبط المتهمين أثناء محاولتهم الهرب بالسيارات المسروقة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا،  إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد ضبط محمد. ا.م، و هاني. ف.م " مسجلين خطر سرقة سيارات، ومقيمان بمدينة قنا"، لقيامهما بسرقة سيارتين، من قرية بركة النموذجية بنجع حمادي.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهمين تسللا لقرية بركة ليلا، و سرقا سيارتين ملاكي ونقل، وأثناء محاولتهما الهرب بهما خارج القرية، طاردتهما القوة الأمنية المتمركزة بنقطة شرطة بركة، و تمكنت بمعاونة الأهالي من ضبطهما، وإعادة السيارتين لأصحابهما.

أقرّ المتهمون خلال ضبطهما، بمحاولة سرقة السيارتين، ضمن نشاطهما الإجرامي فى سرقة السيارات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين.


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