ده ميرضيش ربنا.. السيسي لدعاة التدمير: تفتكروا إنتوا مصلحين ولا مفسدين في الأرض؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن موضوع الإرهاب كبير جدًا، أكبر من الظروف والمعاناة التى يعيش فيها الناس، منوهًا إلى أن الإعلام هو أداة التنوير الحقيقية لفهم الناس ووعيهم، مؤكدا أنه "لن تقوم دولة أساسها مبنى على خراب وتدمير.. ده ميرضيش ربنا".





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة اليوم أثناء افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد، أن "التعليم الأساسى والجامعى أنتم الأساس الحقيقى فيه من خلال مشاركتكم في البناء بالفهم الحقيقى"، متابعًا: "احضنوا ولادكم علشان بلدنا تعيش وتكون ليها مستقبل".





وتابع: "الله حافظ مصر، فكم دولة في المنطقة تم تخريبه ما عدا ‎مصر؟"، قائلا: "تفتكروا إنتوا مصلحين ولا مفسدين في الأرض؟ لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يقبل ده.. عشان كده ‎مصر هتفضل مصر، ربنا بيحمى مصر ويعينها ويقويها ويطورها ويكبرها بصبرنا وتحملنا وفهمنا ووعينا".





وأكد أن هناك العديد من الدول التي تضررت من الإرهاب، ولكن الله حافظ مصر فى ولابد من تكرار هذا الكلام فى كل الأماكن للحفاظ على الدولة، مشيرا إلى أن الخسائر المعلن عنها طبقا لتقرير الأمم المتحدة فى إحدى الدول 440 مليار دولار.