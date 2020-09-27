تأجيل دعوى نقل ملكية أموال وممتلكات الإخوان لخزينة الدولة لـ 18 أكتوبر للاطلاع

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان التي تطالب بنقل ملكية أموال وممتلكات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لخزانة الدولة، وذلك بعد ثبوت تورط هؤلاء القيادات في تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة للجماعة مثل حسم ولواء الثورة، لجلسة 18 أكتوبر للاطلاع.









