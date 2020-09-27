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حوادث

تأجيل دعوى نقل ملكية أموال وممتلكات الإخوان لخزينة الدولة لـ 18 أكتوبر للاطلاع

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:06 م
مطرقة
مطرقة
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احمد مهدي
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان التي تطالب بنقل ملكية أموال وممتلكات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لخزانة الدولة، وذلك بعد ثبوت تورط هؤلاء القيادات في تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة للجماعة مثل حسم ولواء الثورة، لجلسة 18 أكتوبر للاطلاع.


وتضم الدعوى كلا من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وأسرة الرئيس الراحل محمد مرسي، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، كما تضمنت كلا من الدكتور محمد البلتاجي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد طه وهدان وأحمد دياب الديب ووزير التموين الأسبق باسم عودة ومحسن راضي ومحمود زناتي ورزق عمارة وبليغ النجار وإيهاب سلامة، ومحمد عبد الراضي عبود وأمير سويدان وصلاح القاضي وحسام أبو بكر وخالد نصار وهشام عجمي وحازم فاروق وأيمن هدهد وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق في عهد الإخوان.
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