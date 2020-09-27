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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات بحى الضواحى

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:16 م
اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية بحى الضواحى.

وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، ومديرى إدارات الإسكان ووحدة تطوير العشوائيات والمساحة والتخطيط.


وناقش المحافظ مع الحضور خطط تطوير عدد من المناطق بحى الضواحى بما يتماشى مع الطفرة الملموسة على أرض بورسعيد فى كل المجالات.

كما أكد على التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، لرفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق بحى الضواحى، فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة لكل الأحياء.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المختصة، لإنجاز أعمال التطوير فى أقرب وقت، تماشيا مع المشروعات القومية التى يشهدها حى الضواحى، لافتا إلى أهمية حى الضواحى باعتباره من أكثر الأحياء كثافة سكانية، ويتطلب المزيد من المجهودات والتنمية.
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