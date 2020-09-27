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الرئيس السيسى: قريبا الإعلان عن خطة بشأن أراضى الدولة فى عواصم ومراكز المحافظات

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:12 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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شيرين عادل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى  إن تغيير الوجه الحضارى للمناطق ليس الهدف منه تجميل الشكل ولكن لتغيير حياة المواطن للأفضل، وخلق فرص عمل.


وأوضح "السيسى"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات البترولية فى مسطرد، أن الدولة تتبنى خطة وستعلنها قريبا لصالح الأراضى الموجودة داخل عواصم المحافظات.


وأضاف أن المحور الثانى لخطة إصلاح الأراضى الموجودة داخل العواصم ستشمل أيضا المراكز الرئيسية لهذه المحافظات.


وتابع: "لو كان تطوير مدينة مسطرد ب مليار جنيه كفاية نبقى ننطلق إن شاء الله". 


وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الحل لمواجهة زيادة النمو السكانى خلال الـ10 سنوات القادمة والذين سيحتاج لوحدات سكنية فنضطر الزحف على الأراضى الزراعية، أن يتم البناء داخل الأراضى التابعة للدولة وتوفير سكن للمواطنين للنمو السكانى.

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