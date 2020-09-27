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فن

بعد خسارتها 44 كيلو.. أديل في لوك صادم بعد الرجيم القاسي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:31 م
أديل
أديل
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شروق ابراهيم -احمد ابراهيم
فاجأت النجمة العالمية أديل بظهور جديد أبرز نحافتها الشديدة بعد خسارتها اكثر من 30 كيلو من وزنها، خلال حضورها عيد ميلاد صديقتها صوفي ريتشر. 

وأطلت أديل بفستان اسود مكشوف من الأكتاف مع تسريحة شعر كعكة خلال حفل عيد الميلاد بعد اختفائها لفترة طويلة عن الساحة. 

وكتبت اديل :"عيد ميلاد سعيد لجرعتي اليومية من النعمة أنا معجبة بكي وأحبك كثيرا". 

واضافت المغنية البريطانية :"أنتي افضل مثال من اجل الحفاظ على الذات وحب الذات ..  أنتي عزيز جدا على قلب الكثيرين". 

فى موقع  gossip cop الشائعة التي نشرتها مجلة New idea أن النجم العالمي براد بيت يواعد المغنية البريطانية أديل، بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما. 

وكانت المجلة الأمريكية نسبت تصريح على لسان مصدر مقرب براد بيت يقول فيه انه يرى اديل جميلة للغاية وأصبح مغرمًا بها.

وكانت أديل انتهت مؤخرا من تسوية إجراءات طلاقها من زوجها السابق سيمون كونكي، الذي انفصلت عنه في ابريل 2019، والاتفاق على الاستقرار بجانب بعضهما البعض في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقررت أديل مشاركة سيمون كونكي في حضانة طفلها الوحيد أنجلو، على أن تتكفل بجميع مصاريفه.

بعد خسارتها 44 كيلو.. أديل في لوك صادم بعد الرجيم القاسي
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