الاكتشاف المبكر ينقذ حياتك.. للوقاية من سرطان القولون علامات تدل على الإصابة وتعرف كيف تحمى نفسك

أسباب للإصابة لسرطان القولون



أعراض تحذيرية لسرطان القولون ينبغى عدم إغفالها

للوقاية من سرطان القولون انتبه لهذه الأمور









لا تظهر أعراص سرطان القولون في المراحل المبكرة، إليك أبرز أسبابه وأعراضه المزعجة عند الرجال والنساء والأطفال ومراحل تطوره وطرق علاجه، وكيف يمكن حماية نفسك من سرطان القولون.

أسباب صادمة لسرطان القولون

وفقا لموقع "هيلث" تعد أبرز أسباب سرطان القولون هى:







- العامل الوراثى والتاريخ العائلي للإصابة.



- وجود خلل في الجينات تسبب في تحور الخلايا السرطانية الموجودة في القولون.



- الإصابة بالتهابات القولون التقرحي وزوائد قولونية في القولون.



- الإفراط في تناول الدهون المشبعة التي ينتج عنها مواد مسرطنة.

- التهاب المعدة الحاد مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

- نظام غذائي منخفض الألياف غني بالدهون.

- التدخين فيعد الأشخاص الذين يدخنون قد يكون لديهم خطر متزايد من سرطان القولون.









أعراض سرطان القولون





بعيدا عن أسباب سرطان القولون، كشف جمال البحيري، استشارى الجهاز الهضمي، أبرز أعراض سرطان القولون هي





- فقدان الوزن بشكل ملحوظ وسريع.

- الشعور دومًا بانتفاخات زائدة.

- الشعور بآلام البطن بعد تناول الطعام.

- تغيير عادات الإخراج والمعاناة من الإسهال والإمساك.











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فحص سرطان القولون



يمكن فحص سرطان القولون عن طريق إجراء تحاليل للبراز ودلالات أورام وأشعة مقطعية لاكتشاف مدى إصابة المريض بورم في القولون.











ووفقا لموقع "برايت سايد"، إليك بعض النصائح التي تحمي من الإصابة بـ سرطان القولون وهي:

اتباع العادات الغذائية الصحية مثل البعد عن الزيوت والأكلات الجاهزة تناول السلطات والفواكه والخضراوات وشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل ممارسة الرياضة بشكل مستمر ومنها المشي يوميا نصف ساعة، فهي تساعد على انتظام حركة الجهاز الهضمي بالكامل.

الحماية من سرطان القولون

- تقدم العمر غالبية المصابين بسرطان القولون يزيد عمرهم على 50 عاما.