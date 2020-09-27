انتبهي إليها.. علامات تحذيرية لسرطان القولون

أسباب عديدة وراء الإصابة ب سرطان القولون، خاصة أنه لا تظهر أعراض سرطان القولون في المراحل المبكرة.





ووفقًا لموقع "هيلث" تعد أبرز أسباب سرطان القولون هى العامل الوراثى والتاريخ العائلي للإصابة والإصابة بالتهابات القولون التقرحي وزوائد قولونية في القولون والإفراط في تناول الدهون المشبعة التي ينتج عنها مواد مسرطنة بجانب التدخين فيعد الأشخاص الذين يدخنون لديهم خطر متزايد من سرطان القولون.





زائدة وتغيير عادات الإخراج والمعاناة من الإسهال والإمساك. بعيدًا عن أسباب سرطان القولون كشف جمال البحيري استشاري الجهاز الهضمي عن أبرز أعراض سرطان القولون هي فقدان الوزن بشكل ملحوظ وسريع والشعور دومًا بانتفاخات





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يمكن فحص سرطان القولون عن طريق إجراء تحاليل للبراز ودلالات أورام وأشعة مقطعية لاكتشاف مدى إصابة المريض بورم في القولون.





