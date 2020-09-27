ألمانيا تطالب بوقف القتال بين أرمينيا وأذربيجان

اتفاقًا مع الموقف الفرنسي والأوروبي، أكدت ألمانيا على ضرورة وقف القتال الدائر بين دولتي أذربيجان وأرمينيا، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.





قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إن بلاده تدعو لوقف فوري لأعمال القتال بين أرمينيا وأذربيجان .









وأضاف ماس ندعو أرمينيا وأذربيجان لوقف العنف والانتقال للحوار.





أعلنت الحكومة في أذربيجان التي تخوض قتالًا ومعارك مع أرمينيا، أن قواتها دخلت 6 قرى كانت تسيطر عليها أرمينيا، وذلك في تطورٍ جديد بعدما اشتعلت فيما بينهما بعد فجر اليوم.





قال الجيش الأذربيجاني، إن قواته سيطرت على عدد من القرى والتلال الاستراتيجية في إقليم ناجورنو كاراباخ، المتنازع عليه وسط تصعيد عسكري حاد مع الجانب الأرمني.





من جانبه، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن أذربيجان المجاورة هاجمت مناطق مدنية في منطقة ناجورنو قرة باخ (كاراباخ).

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن قواتها أسقطت طائرتي هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان ردا على هذا الهجوم.







