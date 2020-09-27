حماية المستهلك: حملات توعية مستمرة للمواطنين لمحاربة الغش التجاري.. فيديو

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن الجهاز يستهدف تنظيم حملات مستمرة ، بهدف تعريف المواطن المصري بحقوقه، طبقا للقانون.





وأَضاف الدكتور أحمد سمير فرج، عبر سكايب، لفضائية القناة الأولى، أن الجهاز قام بشن حملات توعية للمواطنين والتجار، هدفها التأكيد على عدم وجود مايعرف بـ "إنبوكس"، مشيرا إلى أن الجهاز قام بمجموعة من الاجتماعات للتوعية، ومن ثم البدء في تطبيق القانون.





وأكد القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك ، تعليقا على حبس صاحب صفحة "فيسبوك" عن ترويجه منتجات مجهولة، أن الجهاز قادر على تطبيق القانون، ولديه الوسائل الكاملة، لحماية المواطن.





ولفت "فرج"، إلى أن وزارة الداخلية تمكنت من الوصول لكل البيانات الخاصة بصاحب الصفحة، وتم تحويل كل المعلومات للنيابة.





وأوضح "فرج"، أن المورد والمستهلك كلاهما لهما دورا مهما، في الانتباه لأيى محاولات غش تجاري، مؤكدا أن الجهاز مستمر في أي وقت لمساعدة المواطنين.