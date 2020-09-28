عن سيطرة المغرب على الكاف.. شطة يؤكد: لها أيادي قوية.. مدرب تونسي يؤيد ومغربي يرفض الاتهامات

أصابع الاتهام تم توجيهها مؤخرا الى المغرب بالسيطرة على مجريات الأمور داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ونجاحها فى العديد من الملفات بالقارة السمراء ومنها دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية.





ويواجه النادى الأهلي نظيره الوداد البيضاوي فيما يخوض الزمالك مباراة صعبة امام الرجاء المغربي فى إطار منافسات نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا خلال شهر أكتوبر القادم.





البعض من خبراء الكرة أكدوا وجود ضغوطات قوية على الكاف من جانب المغرب فى اى قضية يتم تداولها داخل ردهات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فيما رفض الجانب المغربي تلك الاتهامات مؤكدين على أن المنطق والدفوعات القوية هى الأساس فى التعامل مع كافة الأطراف.





صدى البلد يرصد آراء الخبراء والردود من الجانب المغربي حول سيطرة الأشقاء على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.





فى البداية أكد عبدالمنعم حسين الشهير بشطة مدير أكاديمية النادي الاهلي أن المغرب لها ايادى قوية داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف وقال : المغرب لها ايادى قوية فى الكاف وأنها استطاعت أن تعرض الأمر على الأندية المشاركة فى نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا وهى الأهلي والزمالك والرجاء والوداد والأغلبية وافقت على تأجيل مباراتي نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا بسبب إصابة العديد من لاعبي الوداد البيضاوي المغربي بفيروس كورونا.





اضاف : اما المباراة التى خاضها فريقا الوداد البيضاوي والرجاء المغربي فى الدورى المحلي بعد استئناف النشاط الرياضي تأتي فى إطار المجاملة للاندية المغربية حيث منح الكاف المغرب شهرا لتجهيز الفرق وخوض ٤ مباريات على الأقل فى الدورى المحلي.





استطرد : الكاف قرر تاجيل نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا بسبب الفترة التى كانت تمر بها الأندية المغربية وانتشار فيروس كورونا حيث لم تكن الفرق المغربية تؤدى أية تدريبات.





وقال ايضا : النادى الأهلي وافق على تأجيل نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا ولو كان فيه اعتراض من الأندية كانت سوف تحدث أزمة ولكن الأغلبية وافقت ولم يعترض سوى نادي الزمالك والباقى وافق باعتبار أن الأمر إنساني بحت.





أشار إلى أن الفرق المغربية لم تؤدى التدريبات فى ظل أزمة كورونا متساءلا كيف ستلعب نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا ولم تكن فى مقدورها تجهيز لاعبيها للمشاركة الإفريقية وتم حينها تأجيل ٧ مباريات فى الدورى المغربي.





شدد شطة على ان تأجيل نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا كان مطلبا عادلا والمغرب قامت بالضغط ومازالت المغرب قوية جدا فى طلباتها.





أوضح أن النادي الأهلي فى الحالات الإنسانية التي مر بها نادي الوداد البيضاوي والرجاء المغربي استجاب خلالها لمطلب الأندية المغربية بالتاجيل على الفور.





من جانبه علق الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروى علي سيطرة الأعضاء من المغرب داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف وقال : الكاميروني عيسى حياتو والمصري مصطفى فهمي والتونسي طارق بوشماوي والملغاشي احمد احمد والجيبوتي سليمان واباري هي أسماء والأسماء عديدة التي اثرت ومازالت تؤثر في قرارات وكواليس الكاف.





تابع : لطالما توجهت سهام النقد الى لجنة التحكيم في الكاف بمجاملة الأندية المصرية والتونسية بحكم تواجد عديد المسؤولين المصريين والتونسيين في صلب هياكل ولجان وادارات الكاف.





اضاف: لكن في الآونة الأخيرة ومنذ تولي الملغاشي احمد احمد رئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم يبدو ان موازين القوى قد تغيرت في القارة السمراء بطريقة تضمن الريادة القارية للأندية والمنتخبات المغربية وقد أصبح ولاء أحمد أحمد مطلقا للطرف المغربي خاصة بعد أن وفّرت له المملكة كل الدعم المعنوي والمالي وحتى السياسي لتثبته على راس الكاف مُقابل دعم ومساندة الأندية المغربية.





استطرد: وفي هذا الإطار صرح فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم والنائب الثاني لرئيس الكاف في عديد المناسبات بأن الوقت قد حان لسحب البساط من تحت أقدام الأندية المصرية والتونسية التي سيطرة حسب قوله على الكرة الإفريقية في العقدين الأخيرين وذلك بدعم من لجنة التحكيم في الهيكل الافريقي نظرا لقربها من المسؤولين المصريين والتونسيين.





وقال ايضا : يدخل التواجد المكثف للمسؤولين المغاربة في مختلف هياكل الاتحاد الافريقي ضمن سياسة ممنهجة تضمن سيطرة المغرب على قرارات الكاف وقد صرح فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية بذلك في عديد المناسبات.





فيما أكد عبد العزيز بلبودالي الصحفى بجريدة الاتحاد الاشتراكي المغربية أن الحديث عن سيطرة المغرب على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف لا يصدر سوى من الهواة وقال : الحديث عن سيطرة المغرب على مجريات الامور يدخل فى اجار حديث المقاهي وحديث الناس الهواة ليس أكثر.





اضاف : الكاف من المفترض أن ياخد بالرأي المنطقي وتعتمد على قوة الواقع وقوة الإقناع والمغرب يقنع دائما فى اي قضية او ملف يتطرق اليه لأنه يقدم دفوعات منطقية وقوية وممتعة.





شدد عبدالعزيز بلبودالي على أنه لا يوجد دليل ان المغرب هى التى قامت بالضغط على الكاف وأجلت نصف النهائي فى دورى ابطال افريقيا.

أشار إلى ان الظروف القاهرة هي التي دفعت الكاف الى تأجيل منافسات نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا بسبب تعرض لاعبي فريقي الوداد البيضاوي والرجاء المغربي للإصابة بفيروس كورونا المستجد.





أوضح أن ثلاثة أندية وافقت على تأجيل مباراتي نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا ومنها النادي الأهلي من مصر وطرف أساسي ضمن الاربع فرق ولم يعترض سوى نادي الزمالك فقط لافتا إلى أن الكاف اخد برأي الأغلبية فى قرار التأجيل وليس بناءا على أية ضغوطات من قبل المغرب.





نوه إلى أن المغرب يقف على مسافة واحدة من كافة الأندية فى قارة أفريقيا ويعمل مسؤوليه فى الجامعة المغربية على مصالح الأندية التابعين إليه استنادا إلى المسؤلية التى تقع على عاتقهم فى الدفاع عن الفرق المغربية فى المحافل القارية والدولية.