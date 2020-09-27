إعلامي مغربي: خسارة الوداد نهائى رادس أكبر دليل على عدم سيطرة المغرب على الكاف

أكد عبدالعزيز بلبودالي الصحفي بجريدة الاتحاد الاشتراكي المغربية، أن الحديث عن تأثير فوزى لقجع رئيس الجامعة المغربية على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف لا يصدر سوى من بعض الاتحادات الفاشلة فى إفريقيا.





وقال عبدالعزيز بلبودالي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: أعتقد أن خسارة فريق الوداد البيضاوى ملف ملعب رادس فى مباراة نهائى دورى ابطال افريقيا وتتويج فريق الترجي التونسي باللقب أكبر دليل على أن الجامعة المغربية لا تتمتع بأي امتياز داخل الأجهزة الرسمية المكلفة بتدبير الكرة قاريا أو دوليا.





وأضاف عبدالعزيز بلبودالي: الحديث عن تأثير فوزي لقجع داخل الكاف هو مجرد محاولة لبعض الاتحادات الافريقية الفاشلة التي لم تستطع مجاراة التطورات العظيمة التي تشهدها كرة القدم تحت قيادة فوزي لقجع.





وقررت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" تتويج فريق الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، نسخة عام 2019 وأعلنت (كاس) في بيان رفض استئناف الوداد البيضاوي المغربي، وأيدت الأحكام التي اتخذتها لجنة استئناف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وتبعا لذلك تم تأكيد الترجي التونسي بطلا للبطولة الأفريقية الأغلى.





يذكر ان مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا قد توقفت في الدقيقة (61)، لمطالبة لاعبي الوداد بالعودة لتقنية الفيديو "الفار"، للكشف عن مدى صحة هدف سجله لاعب الفريق وليد الكرتي، لكنه أُلغى بداعي التسلل، عندما كانت النتيجة (1-0) لصالح الترجي.





وأطلق الحكم الغامبي صافرة النهاية بعد ساعة ونصف الساعة من توقف المباراة، باعتبار الفريق المغربي منسحبا، وذلك بناء على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.





ونشر الحساب الرسمي للترجي التونسي بيانا عبر موقع "فيسبوك"، قال فيه: "في الإعادة إفادة .. ترجي بطل أفريقيا 2019".