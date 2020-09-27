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أخبار البلد

وزيرة الهجرة: إنهاء 85% من أعمال مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية بمساحة 8371 مترا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:03 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جولة تفقدية، للعاصمة الإدارية؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمبنى الوزارة الجديد، فى إطار تحركات الحكومة استعدادًا لانتقال الوزارات تباعًا للعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.

وتفقدت وزيرة الهجرة مقر الوزارة الذي يقع ضمن المجمع الوزارى الذى يضم وزارة القوى العاملة، التجارة والصناعة، التعاون الدولى، والتجارة الداخلية ، وقطاع الأعمال العام، حيث وصل معدل تنفيذ حجم الأعمال في المبنى 85%.


من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وكافة العاملين بالمشروع من الشركات المدنية، لما تحقق من نسبة إنجاز تصل 85% بجودة مرتفعة، كان فيها مراعاة لتوفير معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعماري الحديث.


وتبلغ مساحة مبنى وزارة الهجرة بالحي الحكومي 8371 مترا مربعا، مكونة من 5 طوابق مقسمة إلى 128 غرفة عمل مكتبية، و 40 غرفة للفراغات الخدمية، بجانب 12 دورة مياة مجمعة، و9 دورات مياة فردية، بالإضافة إلى مدخل VIP، ومدخل للموظفين، وسلم هروب في حالة الأزمات، ومصعد VIP، و3 مصاعد للموظفين، ومصعد للخدمة، كذلك 2 بدروم بإجمالي قدرة استيعاب 672 سيارة خاصة بالمجمع الوزاري.
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