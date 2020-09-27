أبرزهن دينا الشربيني وياسمين صبري.. نجمات أثرن الجدل في الجيم

تسعى النجمات للحفاظ على لياقتهن ورشاقتهن والظهور بشكل جذاب عندما يطلنن على جمهورهن وذلك من خلال ممارسة الرياضة والذهاب للجيم ومن أبرز النجمات:





الفنانة دينا الشربينى

تحرص دائما على ممارسة الرياضة، وظهرت "دينا" بـ فيديو، وهي ترتدي الملابس الرياضية داخل صالة "الجيم"، وتمارس رفع الأثقال، معلقة على الفيديو: "عودة للمسار".





الفنانة ياسمين صبري

تمارس الرياضة بشكل جيد ومستمر وهي من الفنانات اللاتي تميزن بصورهن داخل "الجيم" مرات متعددة، تستعرض رشاقتها ولياقتها البدنية.





الفنانة نجلاء بدر

نشرت فيديو لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مارست من خلالها بعض التمارين الرياضية الصعبة، التي أظهرت رشاقتها ولياقتها البدنية.





الفنانة لقاء الخميسي