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أستاذ إعلام: قناة الجزيرة بوق الإرهاب وداعموه حول العالم.. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:27 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال حسام النحاس أستاذ الإعلام أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجهت لقناة الجزيرة الإرهابية ضربة قاضية بالأمس، معقبا:"الجزيرة الأرهابية بوق الجماعات المتطرفة على مستوى العالم.

وتابع  النحاس خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن قناة الجزيرة الإرهابية أصبحت قناة مدفوعة الأجر من قبل داعمي الإرهاب حول العالم، معقبا:" الوضع داخل القناة أصبح فى منتهى العبث والفوضى، عن أى مهنية يتحدثون".

وكان عدد من الإعلاميين المصريين قد طالبوا قناة الجزيرة الأرهابية بالاعتذار بعد اعتمادها على فيديوهات مفبركة آخر فيديو من نزلة السمان كانت الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية صورته داخل استوديوهاتها.

وكان وجه الإعلامي يوسف الحسيني رسالة إلى القائمين على قناة الجزيرة، قائلا "اللي عنده دم أحسن من إللي معندوش؟ دا إللي أنا أعرفه، وإللي عنده مهنية يطلع يعتذر". 

وأضاف، أن العام الماضي وقعت قناة الجزيرة فى نفس الأخطاء التى ارتكبتها مجددا بعرض فيديوهات قديمة وقدموا الاعتذار وأن قناة الجزيرة تدفع أموالا كثيرة لتضليل ووقوع الدولة المصرية بهدف عودة الإخوان مرة أخري، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة عرضت أشياء كثيرة كاذبة وقامت بالاعتذار عن عرضها مسبقا. 

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