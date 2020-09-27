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برلمان

مستقبل وطن: افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني لزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الإنتاجية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:07 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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عبد الرحمن سرحان
قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع التكسير الهيدروجيني، بمنطقة مسطرد، يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى في إطار برنامج وزارة البترول لتطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الإنتاجية من المنتجات البترولية.  

وأضاف "منظور"، في بيان، أن مشروع مجمع مسطرد يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية، مُؤكدًا أن مجمع مسطرد يعد فريدًا لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة، مُشيرًا إلى أن تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بلغت بنحو 3.4 مليار دولار، مُذكرًا أن المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة إنتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف وتعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلي 4.7 مليون طن سنويًا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة. 

وتابع "الدولة تبذل قصارى جهدها على حل أزمة الزيادة السكانية، وذلك حين أعلن الرئيس عن خطة الدولة عن توفير أراضي داخل عواصم المحافظات والمراكز الرئيسية لهذه المحافظات في إطار تنفيذ النمو الرأسي لمواجهة الزيادة السكانية خلال العشر سنوات المقبلة"، مؤكدًا أن المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة في السنوات الأخيرة الماضية تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطن أو توفير فرص عمل أو التصدير للخارج. 

كما أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني، هامة للغاية وذلك حين حث المصريين على عدم الالتفات وراء الشائعات والمغلطات التي يروجها قوى الشر عن مصر بهدف زعزعة الثقة بين المصريين ومؤسسات الدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس يثق في وعي المصريين بعدم الالتفات وراء تلك المُخططات الخبيثة التي تستهدف النيل من استقرار الدولة المصرية، مُشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية دور الإعلام في بناء فهم حقيقي للمواطنين يعكس حرص القيادة السياسية على توعية المصريين.

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