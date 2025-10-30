قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درة عن وفاة مصوري بورسعيد: خبر صادم وحزين
الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والكويت
طلب عاجل من الرئيس اللبناني لقائد الجيش بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على بليدا
9 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي والقناة الناقلة

الأهلي السعودي
الأهلي السعودي

يستضيف الأهلي السعودي نظيره الرياض، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن).
ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في دوري روشن واقتحام المربع الذهبي.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات.

موعد مباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي والقناة الناقلة

 

وتنطلق مباراة الأهلي والرياض في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “الإنماء”، وتذاع عبر قناة Thmanyah 1 HD.

في المقابل، يتطلع الرياض إلى مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الراقي، بعد وداع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور ثمن النهائي بالهزيمة أمام الفتح بهدفين دون رد.

ويوجد الرياض في المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من انتصارين و 4 هزائم.

الأهلي السعودي الدوري السعودي الرياض دوري روشن موعد مباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي والقناة الناقلة

استخدم تطبيقا على الإنترنت.. القبض على شخص روج لممارسة الفجور بالمنصورة

صفحات مزيفة على الإنترنت.. عامل ينصب على راغبى أداء فريضة العمرة

رذيلة أون لاين.. القبض على 10 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

