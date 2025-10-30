يستضيف الأهلي السعودي نظيره الرياض، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في دوري روشن واقتحام المربع الذهبي.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات.

موعد مباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والرياض في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “الإنماء”، وتذاع عبر قناة Thmanyah 1 HD.

في المقابل، يتطلع الرياض إلى مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الراقي، بعد وداع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور ثمن النهائي بالهزيمة أمام الفتح بهدفين دون رد.

ويوجد الرياض في المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من انتصارين و 4 هزائم.