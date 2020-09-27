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أخبار العالم

يعتبر مبادرة ماكرون الفرصة الأخيرة.. سعد الحريري يوضح موقفه من تولي الحكومة اللبنانية الجديدة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:01 م
سعد الحريري
سعد الحريري
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محمود نوفل
أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري أكد فيه انه غير مرشح لتولي الحكومة الجديدة بعد اعتذار مصطفي أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية.


وقال المكتب الاعلامي للحريري في بيانه: عطفا على ما يتم تداوله إعلاميا، نؤكد انه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، الا انه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.


وصف البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للحريري مبادرة الرئيس الفرنسي "ماكرون" بأنها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان.


ويُشار الي أن شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية كانت قد نقلت، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن اتصالًا هاتفيا جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلص لإجماع الجانبين على ضرورة حل الأزمة اللبنانية.


وذكرت  "روسيا اليوم" نقلا عن مصادرها الخاصة، قولها: "تمت إعادة طرح اسم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري كنقطة توافق، كما أن ماكرون قام بتعديلات على فريقه المكلف بالملف اللبناني".


وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب أعلن أمس السبت، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، ما تسبب في زيادة الجدل السياسي في البلاد .


واجتمع أديب مع مسؤولين من حزب الله وحركة أمل، الخميس الماضي، من دون أن يرشح عن الاجتماع أي نتائج حاسمة بشأن تشكيل الحكومة، لا سيما ما يتعلق بإصرار الثنائي الشيعي على تسمية وزير المالية.


ويعانى لبنان من أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة، خاصة بعد اعتذار الدكتور مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الأخيرة، بسبب إصرار الأحزاب اللبنانية على التوزيع الطائفي للحقائب، خاصة في ظل صراع على حقيبة المالية.


وفي وقت سابق، اعتبر ماكرون الفشل في تشكيل هذه الحكومة بأنه يدل على "خيانة جماعية" من جانب الأحزاب اللبنانية لوطنهم.
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