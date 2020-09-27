يعتبر مبادرة ماكرون الفرصة الأخيرة.. سعد الحريري يوضح موقفه من تولي الحكومة اللبنانية الجديدة

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري أكد فيه انه غير مرشح لتولي الحكومة الجديدة بعد اعتذار مصطفي أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية.









وقال المكتب الاعلامي للحريري في بيانه: عطفا على ما يتم تداوله إعلاميا، نؤكد انه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، الا انه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.









وصف البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للحريري مبادرة الرئيس الفرنسي "ماكرون" بأنها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان.







