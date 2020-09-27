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القوى العاملة: نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن استمرار منحه العمالة غير المنتظمة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:39 م
العمالة غير المنتظة
العمالة غير المنتظة
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أسامة علي
أعلن هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة.
وقال سعد الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، أن الحكومة حصرت من قبل العمالة غير المنتظمة التي تأثرت جراء فيروس كورونا، وخصصت لها 500 جنيه شهريا طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع المتحدث باسم القوى العاملة، أن نحو 2 مليون مواطن يحصلون على منحة العمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه، لافتا إلى أنه تم صرف المنح خلال الـ 3 شهور التى وجه بها الرئيس السيسى سابقا.
وأكد هيثم سعد الدين أن الوزارة تعمل حاليا على استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى اليوم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة بحث إمكانية مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ500 جنيه حتى نهاية العام الحالي.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد، اليوم الأحد: "إذا كان كده نكمل الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لآخر السنة.. فيه قطاعات كتير متعافتش منها قطاع السياحة".

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