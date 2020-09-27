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أحمد موسى: الرئيس السيسي أكثر رئيس انحاز لـ الغلابة والبسطاء

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:34 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن اعلام الجماعات الإرهابية يروج دائما إلى أن الدولة تترك الفقراء والغلابة ولكن الحقيقة هي أن الرئيس السيسي هو أكثر رئيس انحاز للغلابة.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"، قائلا:" الوضع الاقتصادي في مصر بخير، والرئيس السيسي يضع على كاهله دائما هموم ومشاكل الغلابة الدليل ما حصل اليوم من طلبه استمرار منح 500 جنيه منحة العمالة المنتظمة لنهاية العام.

وأردف موسي:" على النقيض فين اللي قدموه جماعة الإخوان للبسطاء والغلابة وكل من يتاجرون بهم في كل وقت وحين".

وأكمل:" مشروعات الدولة المصرية خلال السنوات الاخيرة هدفها الاول هي حل مشاكل البسطاء من خلال الإسكان الإجتماعي  وبرنامج تكافل وكرامة وغيرها من المشروعات التى تهدف إلى الارتقاء بمستوى المواطن المصري".

وأضاف:" لولا 30/6 لكان شرد الشعب المصري مثل اللاجئين السوريين الذين يعانون على كافة المستويات ولا أحد يهتم لأمرهم".
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