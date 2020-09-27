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أخبار البلد

رسامة شمامسة جدد في قداس عيد الصليب بهولندا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:34 م
رسامة شمامسة جدد
رسامة شمامسة جدد في هولندا
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سامح سلام
تمت بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بمدينة "ليدز شيندم" غرب هولندا اليوم رسامة شمامسة جدد للخدمة بالكنيسة بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصليب.

كان نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا قد صلى قداس عيد الصليب المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته الشمامسة الجدد في رتبتي إبصالتس وأغنسطس.
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وألقى الأنبا أرساني العظة باللغة الهولندية، ودار موضوعها عن "إكرام الصليب في الإيمان الأرثوذكسي"، وفي نفس القداس قام نيافته برسامة مجموعة من الشمامسة في رتبة الابصليتس والاغنسطس.

شارك في صلوات القداس القس كيرلس صليب كاهن الكنيسة، والقمص أنجيلوس ميخائيل كاهن كنيسة القديس مارمرقس بلاهاي وأعداد كبيرة من الشمامسة والشعب القبطي بهولندا.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد بعيد الصليب، حيث تقام صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر، لمدة 3 أيام. 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب مرتين الأول، والأول  و عيد ظهور الصليب في 17 توت من السنة القبطية، ويستمر الاحتفال به حتى 19 توت، حيث تم الكشف عن الصليب المجيد بمعرفة الملكة القديسة هيلانة ام الأمبراطور قسطنطين في سنة 326 ميلادية.

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