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فن

Cypher يواصل تحقيق أعلى نسب مشاهدة في تونس والجزائر والمغرب

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:39 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تواصل منصة نيتفليكس العالمية حاليا وبنجاح كبير عبر باقتها الموجهة لدول المغرب العربي عرض المسلسل العالمي cypher.

المسلسل العالمي انتاج مصري وتم تصويره في امريكا وبأبطال أمريكيين وفريق عربي مصري فهو من إنتاج شركة اروما ستوديوز - تامر مرتضى- والأخوة المتحدين - وليد صبري-  ومن إخراج التونسي مجدي سميري.

المسلسل من تأليف المصري محمد سيد بشير وشارك فيه فريق تقني عربي هم التوانسة كريم شلجوم كمدير تصوير ووسيم طرابلسي كمهندس صوت وجميل نجار كمساعد مخرج و في المونتاج المصريين أحمد حافظ وأحمد يسري والتونسي فخر الدين العمري.

وصمم الموسيقى التصويرية له المصري مصطفى الحلواني. وتصحيح الألوان المصري أحمد عصام.

ولعب بطولته الفنانين الأمريكيين Jaclyn Hales, Martin Dingle Wall, Lauren Gravitt John J. Jordan, Brian Krause.

يتكون العمل من سبعة حلقات وتم عرضه في عدة محطات عالمية قبل أن تتعاقد على عرضه شبكة نيتفليكس وعرضته في باقة جنوب افريقيا واحتل المركز الاول في المشاهدات بها والعديد من الدول الأفريقية.

بينما سيتم فتحه ضمن باقات الشرق الأوسط وأسيا قريبا والعمل تم البدء في إنتاجه منذ عام ٢٠١٨ وصورت أحداثه بالكامل في أمريكا.
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