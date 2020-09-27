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توك شو

في أول تعليق لها .. عارفة عبد الرسول ترد على أزمة "المايوه"

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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عادل نصار
علقت الفنانة عارفة عبد الرسول، على الهجوم الحاد الذي تعرضت له من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لها بالمايوه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك"، قائلة: "لاقيت الطبطبة في البحر وكنت هاموت لو خلصت الإجازة وما روحتش البحر".

وتابعت الفنانة عارفة عبد الرسول من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" الفضائية، قائلة: "مش زعلانة ولا الموضوع أثر فيَّ ولكن استغربت وقلت إيه".

وأكملت الفنانة عارفة عبد الرسول قائلة: "الصورة عادية لأني إسكندرانية وطول عمري بنزل البحر بالمايوه، المايوه بالشورت ومش بيكيني".



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