في أول تعليق لها .. عارفة عبد الرسول ترد على أزمة "المايوه"

الفنانة

من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "

" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" الفضائية، قائلة: "مش زعلانة ولا الموضوع أثر فيَّ ولكن استغربت وقلت إيه".

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