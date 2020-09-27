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ديني

"دور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره".. ندوة لواعظات الأزهر بسيناء

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:52 م
دور المرأة السيناوية
دور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره"
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محمد شحتة
نظم المجلس القومى للمرأة بالعريش التابع لشمال سيناء، ندوة حول "دور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره" حاضر فيها واعظات ومفتيات الأزهر الشريف.

أكدت واعظات الأزهر على دور المرأة في تربية الأبناء والإحسان إليهم، مبينين أن التربية الطيبة تنشئ جيلا واعيا ومفيدا لنفسه ومجتمعه ووطنه.

وأوضحت واعظات الأزهر أن للمرأة دورا عظيما في المجتمع؛ فدورها لا ينتهي عند كونها نصف المجتمع، وإنما هي أيضًا تربي النصف الآخر، كما أنها تقف بجوار الرجل وتشد من أزره، فهي من تبني المستقبل، لذا يجب الاهتمام بالمرأة وتعليمها لبناء مجتمع متعلم ومثقف.

وتعد هذه القافلة هي الثالثة التي يسيرها الأزهر الشريف لأهالي سيناء، وكان فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه عقب زيارته إلى قرية الروضة، مطلع ديسمبر ٢٠١٧، بتسيير قوافل طبية ودعوية، لخدمة أهالي سيناء.

وتضم قافلة الأزهر الدعوية 16 من علماء الأزهر الشريف من بينهم 4 سيدات، لتنفيذ ندوات توعوية ثقافية ودينية بمراكز الشباب والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي بمدينتي العريش وبئر العبد.
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