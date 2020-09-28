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فيديو جراف

فيديو جراف .. قواعد التعامل مع المصابين بـ كورونا في المدارس

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:40 م
كورونا والمدارس
كورونا والمدارس
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ايمان عبداللطيف

وضعت وزارة الصحة خطة وقائية تتضمن عددا من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا تزامنًا مع بدء الدراسة في المدارس.


وأعلنت الوزارة، أن مقومات البيئة الصحية في المدارس تبدأ بالتهوية الجيدة في المكاتب الإدارية والأماكن المغلقة مثل الفصول عن طريق فتحات النوافذ التي لا تقل عن سدس مساحة الحجرة.


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ومنع التدخين في جميع أرجاء المدرسة وتوفير مصدر مياه، ولمزيد من التفاصيل حول قواعد للتعامل مع المصابين بـ كورونا في المدارس، شاهد الفيديو جراف التالى.





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