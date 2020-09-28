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ديني

الأزهر: هذه المرأة تزاحم النبي في دخول الجنة.. تعرف عليها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
مركز الأزهر للفتوى
مركز الأزهر للفتوى : امرأة تزاحم النبي في دخول الجنة.. تعرف
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محمود ضاحي
ثواب الأرملة التي تربي الصغار.. سؤال ورد للشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى.

وقال عبدالحليم، خلال البث المباشر ، أن الأرملة التي تربي الصغار تأتي يوم القيامة وتزاحم النبي في دخول الجنة.

واستشهد عضو مركز الازهر بالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قال: «أنا أول من يفتح باب الجنة فأرى امرأة تبادرني (أي تسابقني)، تريد أن تدخل معى الباب فأقول لها: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي».


 سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور له على قناة اليوتيوب.

وأجاب "عبدالسميع" قائلًا: أن الصبر على أى أمر فى حياتنا له ثواب، ولكن لكل شئ حد، فربما زوج شديد فى أسلوبه ومعاملته لها تتحمله زوجته، ولكن ان فاض بها فلا يأمرها الشرع أن تتحمل بل يأمرها أن ترفع عن نفسها هذه المعاناة والحالة الشديدة، وعليها ان تلجأ لأوليائها ولأهله حتى يتدخلوا ويحلو ما بينهم من مشاكل، فالمصارحة وحوار العقلاء يحل كثيرًا من المشكلات.  

وقالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن كل زوجة تصبر على أذى زوجها وسوء خلقه لها من الأجر والثواب مثلما كان لآسيا امرأة فرعون.


وأضافت "عمارة"، فى لقائها على فضائية "الحياة"، أن الزوجة عليها أن تكثر من الدعاء لهداية زوجها واستمرار الحياة الزوجية لعل الله يغير حاله إلى حُسن المعاملة، خاصة إذا كان بينهما أطفال فهذا أدعى إلى الصبر والتقرب إلى الله بالدعاء.

وقال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن الاستخارة هي تفويض الأمر لله وهذا التفويض في حد ذاته عبادة ثوابها عظيم عند الله وليحدث ما يحدث بعد ذلك، لافتا إلى أن الاستخارة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هم بأمر استخار الله تعالى.
وأضاف خلال إجابته عن فتوى وردت إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول سيدة : استخرت الله عز وجل قبل الزواج وبعد أن تزوجت اكتشفت سوء خلق زوج فما فائدة الاستخارة ؟ . قائلا : طالما استخرتي الله تعالى وحدث ذلك فقد يكون ذلك هو الخير ومهما حدث لكي فهو مقدر بقدر الله فلا تندمي على أداء الإستخارة لنكي عبدتي الله بها وفوضتي أمرك اليه وأجرتي على ذلك.



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