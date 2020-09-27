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أنت مين.. رسالة نارية من مجدي عبد الغني لأحد مسئولي النادي الأهلي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:32 م
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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عادل نصار
وجه الكابتن مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة نارية لمسؤولي المركز الإعلامي في النادي الأهلي، بعد تجاهلهم التهنئة بعيد ميلاده.

وقال عبد الغني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن المركز الإعلامي الخاص بالنادي الاهلي ينفق عليه الملايين، ومن المطلوب أن يكون لديهم مهنية، مضيفا أن ما يحدث أمر صعب وتم تجاهل عيد ميلادي من قبل المركز الأعلامي بطريقة غريب، مضيفا: «عايشين كأن النادي الأهلي بتاعهم». 

وتابع الكابتن مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، قائلا: «أقسم بالله الناس اللي ماسكة دي ماكنتش تحلم تعدي من جنبه، وبياخدوا ألاف الجنيهات، وبيقولوا بنحب النادي الأهلي»، مستدركا: «إحنا ساكتين علشان مينفعش نتكلم على النادي الأهلي».

ووجه حديثه لمسؤولي المركز الإعلامي بالأهلي، قائلا :«من أنتم ولم تعطوا أي حاجة للنادي الأهلي أنت مين أنت وجاي تاخد الألف من النادي الأهلي».
 
وأنهى الكابتن مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مداخلته، قائلا :«الناس دي بيسلطوا الناس تشتمني ويسلطوا عيال صغيرة تهاجمني بطريقة غير مقبولة على الإطلاق».
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