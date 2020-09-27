شاهد.. ملخص مباراة الزمالك والجونة وحصيلة 7 أهداف

انتهت أحداث مباراة الزمالك والجونة بفوز الأبيض بأربع أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.





واستطاع والتر بواليا لاعب الجونة من النزول الى منتصف ملعب الزمالك واستلام كرة، مررها بينية رائعة لعموري الذي حاول عليها ولكن تدخل محمود علاء و اقتنصها.





حصل عموري لاعب الجونة على ركلة حرة مباشرة بعد تدخل الونش عليه بقوة، واحتسبها الحكم في الدقيقة ١٢.





ومررها عموري عرضية نموذجية لتصل على رأس والتر بواليا مهاجم الجونة ويسجلها داخل مرمى جنش، ويتقدم للجونة بهدف أول.





حصل اللاعب امام عاشور على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 38 من عمر المباراة وتصدى لها احمد سيد زيزو.





وسدد زيزو كرة مخادعة لحارس المرمى اسلام طارق، وأسكنها الشباك في الدقيقة 39 من عمر المباراة.





وأهدر الجونة فرصتين متتاليتين في دقيقة واحدة عن طريقة عموري ووالتر بواليا بعد تسجيل الزمالك هدف التعادل.





تحرك يوسف اوباما لاعب الزمالك بطريقة مميزة داخل منطقة الجزاء بعد أن مرر له اشرف بن شرقي تمريرة رائعة ليسكنها اوباما الشباك في الدقيقة ٥٥.





وأجرى الزمالك ثلاث تغييرات دفعة واحدة بنزول فرجاني ساسي، مصطفى محمد، اسلام جابر، وخروج بن شرقي وكابونجو كاسونجو، امام عاشور.





حصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 63، وتصدى لها محمود علاء الذي سجلها بطريقة جيدة على يمين الحارس اسلام طارق في الدقيقة 65، لتصبح النتيج 3-1.





حصل والتر بواليا على الكرة بطريقة رائعة من بين لاعبي الزمالك في الدقيقة 76 من عمر المباراة وتحرك نحو جنش وسددها بقوة لتسكن الشباك.





مرر اكرم توفيق كرة رائعة لتصل على راس لؤي وائل الذي أسكنها شباك جنش في الدقيقة 78 من عمر المباراة



