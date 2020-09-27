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السيسي الإنسان.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل جديدة حول منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.. شاهد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:33 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فكرة منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة جاءت بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف أعمالهم، مشيرا إلى أن ما دام السبب موجودا لبعض المهن حتي الآن ومتأثرة فلابد من مراعاتهم حتي زوال الأزمة.


وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف باستكمال منحة العمالة غير المنتظمة حتي نهاية عام 2020. 


وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن من المفترض أن تكون أعداد العمالة غير المنتظمة التى أخذت منحة الرئيس انخفضت كثيرا بسبب عودة الكثير من الأعمال، ولكن أيا كانت الأعداد وأيا كانت الفئات التى مازالت مضارة، سيتم فتح الباب مرة أخري لتلقي الطلبات لهذه المنحة.


وأوضح المستشار نادر سعد، أنه سيكون هناك اجتماع للجهات المعنية بهذا  الأمر وهي التضامن والتخطيط والمالية والجهات الرقابية والقوي العاملة، حتي يتم وضع الآليات الجديدة لاستيعاب الطلبات الجديدة، ويعاد النظر فى الطلبات القديمة التى لم يتم الاستجابة لها.


وأشار إلى أنه سيتم وضع نفس الاشتراطات السابقة وسيتم عمل كارت شخصي من خلال الرقم القومي يتم سحب المنحة منه بكل سهولة تسهيلا على المواطنين ولعدم تكدس المواطنين خوفا على صحتهم.

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