محلية النواب: اشتراطات البناء الجديدة تركز على قيود الارتفاع والجراجات

قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العديد من الأسر تضررت من قرار وقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر ولكن، الدولة والقطاع الخاص لم يترك المواطنين، وتم تعويض العمالة بقدر الإمكان خلال أزمة فيروس كورونا.
وتابع النويشى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"،أن عمال اليومية الذين يعملون فى قطاع البناء، يمكنهم ممارسة أعمال أخرى،لذا التوقف بالنسبة لهم لم يكن توقف كامل.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن اشتراطات البناء الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى تشدد أكثر على بناء الجراجات برخصة و قيود الارتفاع طبقا لطبيعة المنطقة، مع تشديدها على المولات التجارية.