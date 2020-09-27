AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محلية النواب: اشتراطات البناء الجديدة تركز على قيود الارتفاع والجراجات

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:25 م
اشتراطات البناء الجديدة
اشتراطات البناء الجديدة
Advertisements
أسامة علي
قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العديد من الأسر تضررت من قرار وقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر ولكن، الدولة والقطاع الخاص لم يترك المواطنين، وتم تعويض العمالة بقدر الإمكان خلال أزمة فيروس كورونا.

وتابع النويشى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"،أن عمال اليومية الذين يعملون فى قطاع البناء، يمكنهم ممارسة أعمال أخرى،لذا التوقف بالنسبة لهم لم يكن توقف كامل.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن اشتراطات البناء الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى تشدد أكثر على بناء الجراجات برخصة و قيود الارتفاع طبقا لطبيعة المنطقة، مع تشديدها على المولات التجارية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، وإعلانها للشعب، وقال: "اشتراطات البناء والدنيا واقفة ودى مش من المصلحة.. خلصوا اشتراطات البناء وأعلنوها للناس والمسار الجديد إزاى هنظم عملية البناء في مصر علشان الدنيا تتحرك".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا: "عاوز أقول للناس الاشتراطات.. إن كان عندنا عيب في النظام خله الدنيا كده وأنا بقول كلام مهذب.. كتير من بلدنا بالطريقة دى، لأن النظام اللى كان موجود قبل كده فى تنظيم البناء محتاج يتطور".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات فى رخص البناء الجديدة

الجيزة تضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية لــ 13 قرية بكرداسة والصف وأطفيح والواحات

برلماني يطالب باشتراطات جديدة للبناء لمنع مخالفات المباني

نائب: الاشتراطات الجديدة للبناء ستتطلب ضرورة إصدار قانون جديد

الرئيس يوجه الحكومة بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء.. نواب: مصادرة المباني المخالفة والحجز الإداري عليها حال البناء عليها بعد الإزالة.. وعدم تغيير المخطط التفصيلي لأي مكان إلا بقرار جمهوري

النائب حسانين توفيق: استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة ترجمة حقيقية لدعم المواطن

ترشيحاتنا

مع الموجة الثانية.. علامتان تدلان على الإصابة بـ كورونا

حصريًا.. محمد رمضان يعلن عن استضافته في لقاء على التليفزيون

بعد شائعة انفصال كيم كارداشيان عن زوجها.. شائعات الانفصال تطارد النجوم.. تفاصيل

تنفيذا لأوامر الرئيس .. متحدث الوزراء يكشف آلية صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام .. فيديو

الجونة يسجل هدفين في دقيقتين ويدرك التعادل أمام الزمالك.. فيديو

أحمد موسى لـ حماس: اللي هيقرب من حدودنا هيتفرم ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مراحل كورونا في الهواء.. ومروة حسن تتعرض لحادث