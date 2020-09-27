محلية النواب: اشتراطات البناء الجديدة تركز على قيود الارتفاع والجراجات





وتابع النويشى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"،أن عمال اليومية الذين يعملون فى قطاع البناء، يمكنهم ممارسة أعمال أخرى،لذا التوقف بالنسبة لهم لم يكن توقف كامل.





وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن اشتراطات البناء الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى تشدد أكثر على بناء الجراجات برخصة و قيود الارتفاع طبقا لطبيعة المنطقة، مع تشديدها على المولات التجارية.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، وإعلانها للشعب، وقال: "اشتراطات البناء والدنيا واقفة ودى مش من المصلحة.. خلصوا اشتراطات البناء وأعلنوها للناس والمسار الجديد إزاى هنظم عملية البناء في مصر علشان الدنيا تتحرك".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا: "عاوز أقول للناس الاشتراطات.. إن كان عندنا عيب في النظام خله الدنيا كده وأنا بقول كلام مهذب.. كتير من بلدنا بالطريقة دى، لأن النظام اللى كان موجود قبل كده فى تنظيم البناء محتاج يتطور".

قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العديد من الأسر تضررت من قرار وقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر ولكن، الدولة والقطاع الخاص لم يترك المواطنين، وتم تعويض العمالة بقدر الإمكان خلال أزمة فيروس كورونا.