7 فوائد لتناول التوت .. أهمها الأخيرة

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ الفوائد الصحية لتناول التوت.













وأشارت سوسن غزال إلى 7 فوائد لتناول التوت على النحو التالي:













1- تحسين الهضم: لأنه غني بالألياف المهمة ما يقلل من الإمساك والمغص.













2- تحسين النظر: لاحتوائه على مركبات كيميائية تمنع تداعي الخلايا، خاصة العيون، ويحوي العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على شبكية العين.













3- مكافحة السرطانات: لغناه بمضادات الأكسدة المتنوعة وفيتامين C وA، أظهرت بعض الدراسات أن تناوله يساعد على إبطاء سرطانات الجلد على وجه الخصوص.













4- لصحة جهاز الدوران: يحتوي على مواد تساعد على:





- تنظيم ضغط الدم وعلاج ارتفاعه.





- تفتيت أي جلطات وخثرات دموية موجودة في الأوعية الدموية.





- خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم ورفع مستويات الجيد منه.





- خفض فرص الإصابة بأمراض جهاز الدوران المختلفة، مثل: تصلب الشرايين، والنوبة القلبية.





- تعزيز تدفق الدورة الدموية في الجسم، وذلك لغناه بالحديد.





5- تعزيز المناعة: لغناه بفيتامين C.













6- تقوية العظام والوقاية من هشاشتها: تحتوي ثماره على كميات كبيرة جدًا من المعادن اللازمة لتقوية العظام وتحسين صحتها، مثل: الحديد، وفيتامين K، والكالسيوم، والفوسفور، والماغنسيوم.













7- فوائد أخرى مثل:





- مكافحة الالتهابات المختلفة في الجسم ومنعها.





- مكافحة الاكتئاب، خاصة عند عمل شاي من ثمار التوت الشامي.





- علاج التعب المزمن.





- مكافحة الزهايمر وأمراض الذاكرة.



