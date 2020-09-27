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لإنقاذ المواطنين تحت خط الفقر .. الشواربي: محتاجين 9 مليارات دولار سنويا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:29 م
شيرين الشواربى
شيرين الشواربى
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أسامة علي
قالت شيرين الشواربى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الطبقة الفقيرة وصلت فى 2018 إلى نسبة 32.5% من عدد سكان مصر، لافتة إلى أن نسبة الفقرة انخفضت فى آواخر 2019 قبل انتشار فيروس كورونا نتيجة النمو الاقتصادي، وزادت مرة آخرى بعد انتشار الفيروس، لافتة إلى أن هناك تقديرات تشير إلى ضرورة إنفاق 9 مليار دولار سنويا للخروج بالنسبة السابقة منه خط الفقر.

وأضافت الشواربى خلال حوارها مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، أن محدودي الدخل هم الأكثر تضررا حالة حدوث كوارث طبيعية أو كوارث يسببها البشر،معقبة:" لو ارتفعت الأسعار الفقير يكون اكثر المتأثرين بالتضخم".

وأضافت أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية قائلة: "تحسن الخدمات أسعد المواطن ولكن ارتفاع أسعارها مع عدم زيادة الدخل بل وترك الوظائف بسبب كورونا كانت النتيجة العكس والتضرر أصبح أكثر".

وأشارت شيرين الشواربي، إلى أن الدولة نحجت خلال الفترة الماضية مساندة الفقراء من خلال برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، حيث وفرت الدعم للمستحقين فقط.

وأكدت الاقتصاد والعلوم السياسية،أن الدولة نجحت فى تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تركز على الخدمات العامة مع التعليم والصحة.
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