عمري أكبر من تاريخ بلدك .. أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ وزير الدفاع القطري

انتقد أحمد موسى، وزير الدفاع القطري، خالد العطية، الذي يشن حملة على مصر ويوجه لها اتهامات أنها تخطط مع الإمارات والسعودية والبحرين لغزو بلاده.





وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لا تتدخل في شئون الدول العربية، مردفًا «مصر بلد سلام وتدعو للسلام دوما».





وأردف موسى، أن خالد العطية غير مسئول، ولا يعي ما يقول والكلام الذي يقوله يحاسب عليه، مضيفا: «أنت يا خالد أنت مصدق نفسك والكلام اللي بتقوله؟!»





ولفت إلى أن، خالد العطية يتحدث عن قطر وكأنها دولة، مردفا «قطر فيها أيه عشان يتم غزوها، دي بلدك محتلة، اعرف حجم قطر، أنت تقدر تنزل بطيارتك قبل ما تستأذن الأمريكان».





ووجه موسى كلامه لخالد العطية قائلا: اعرف حجم بلدك وتاريخها لو ليها تاريخ، متابعا «أنا عمري أكبر من تاريخ بلدك».





وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه منذ انقلاب حمد أمير قطر السابق على والده في العام 1995 وهي تعادي مصر، مؤكدا : «انتوا مش معاكم حاجة غير مصر، شوفوا حاجة غيرها».





وقال موسى لوزير الدفاع القطري: «خلي بالي من نفسك وهدومك هيجي يوم مش هتلاقيها والزم حدودك» مردفا، الدولة ومؤسساتها لا تتحدث عن قطر وتركيا ولكن الإعلام بياخد حقه شوية.





وأردف أحمد موسى، أن قطر اكثر دولة يحدث فيها انقلابات، مضيفا: «اتكلم على قدك وابعد عن مصر وخلي بالك مصر مش أي دولة دي بلد كبيرة وشعبها محترم ».





وعلق موسى على هجوم وزير الدفاع القطري على مصر، «عندما يتهم ويكذب علينا عاوزنا أطبطب عليه ولا أمسح بيه الأرض»، مردفا « خليك دكر وقول مش عاوز القاعدة الأمريكية في بلدي».