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المالية: خصم 15% للمصدرين حال استرداد أموالهم المتأخرة فوري بالكامل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والمسؤولة عن ملف دعم المصدرين، إننا نقوم بتنفيذ مبادرة رقم 6 فى ملف المتأخرات الخاصة بـ المصدرين، موضحة أننا نعمل على 5 مبادرات بخصوص هذا الأمر تم الموافقة عليهم من مجلس الوزراء فى شهر 10 الماضي.

وأضافت نيفين منصور خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، ان هناك فريق عمل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات بعملون على هولاء الـ 5 مبادرات منذ شهر 10 الماضي.

وتابعت مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والمسؤولة عن ملف دعم المصدرين، أن رد المتأخرات لما يقرب من 2000 شركة من المتأخرات المستحقة لهم بتكلفة ما يقرب من 5 مليار و 680 مليون جنية، مشيرة إلى أنه كان هناك تشاورات مع المجالس التصديرية وكبار المصدرين وكان فى رغبة شديدة منهم بأخذ الأموال فوري.

وأوضحت نيفين منصور، أن السيولة تكون عنصر هام جدا لأي شركة وخاصة للمصدرين، مضيفة أن فى الايام الماضية كان هناك مشاورات فى اللجنة الوزارية الاقتصادية، وتم الموافقة على المبادرة رقم 6 وهي عبارة عن استرداد جميع الشركات أموالهم المتأخرة فورا بمعدل خصم 15% من قيمة المتأخرات.

وأشارت إلى أن الدفع الفوري لهذه الشركات سوف يكون من خلال بعض البنوك التى جاري الاتفاق معها حاليا، موضحة أن نقوم بإدخال القطاع المصرفى فى هذه العملية نظرا لكبر حجم المبلغ المستحق للمصدرين والشركات.

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